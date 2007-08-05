У Казахстані знайшли тіло телеведучої

У Південно-Казахстанській області (ПКО) знайдено і доставлено до Алма-Ати тіло зниклої кілька років тому телеведучої компанії НТК Анастасії Новікової.

Як передає "Газета.ру", цю інформацію підтвердили компетентні джерела в правоохоронних органах ПКО і Алма-Ати.

Джерела відмовилися повідомити подробиці операції, зазначивши лише, що про неї знало обмежене коло співробітників правоохоронних органів.

МВС Казахстану раніше офіційно підтвердило інформацію про те, що ведеться розшук зниклої в 2004 році А.Новікової. На підставі оперативної інформації, яка є у слідчих, в поліцейському відомстві не виключають, що до зникнення молодої жінки, яка прибула свого часу на роботу до Алма-Ати з Ташкента, може бути причетний тепер уже екс-посол Казахстану в Австрії і колишній зять глави держави Рахат АЛІЄВ.