БЮТ готовий підтримати пропозицію Партії регіонів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її блок готовий підтримати пропозицію Партії регіонів щодо збільшення одноразової допомоги при народженні першої дитини до 12 тис. грн., другої – 25 тис. грн., третьої – 50 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що, презентуючи свою програму «Прорив», БЮТ запропонував збільшити допомогу при народжені дитини: першої - до 10 тис. грн., другої – 15 тис. грн., третьої – до 25 тис. грн.

При цьому вона зазначила, що вчора на з’їзді Партії регіонів її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ вніс «єдиний креатив»: збільшити таку допомогу при народжені першої дитини до 12 тис. грн., другої – 25 і третьої – 50 тис. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила,, що БЮТ готовий підтримати таку пропозицію для значного покращення демографічної ситуації в країні.

***Зараз одноразова державна допомога при народженні першої дитини становить 8,5 тис. грн.