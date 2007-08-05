БЮТ заснував нагороду «За віддане служіння Україні»

Блок Юлії Тимошенко заснував нагороду «За віддане служіння Україні». Про це Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко”.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на з’їзді, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що цією нагородою БЮТ відзначатиме людей, які внесли значний внесок у розвиток України.

За її словами, ця нагорода буде вручатися попри кон`юнктуру влади і тим, хто її дійсно заслужив.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що ця нагорода за №1 буде вручена депутату 5-го скликання Левку ЛУК’ЯНЕНКУ, який через стан здоров’я не балотуватиметься на дострокових виборах, та іншим 103 депутатам від БЮТ, які склали добровільно з себе повноваження депутатів.