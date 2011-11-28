У Луганській області убили директора телерадіокомпанії

У Луганській області вбито директора і засновника ТОВ «Телерадіокомпанія КТК» Сергія Лободу.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердила керівник прес-служби Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, вбивство сталося минулого тижня в Стаханові за місцем проживання С.Лободи. Точну дату вбивства вона не назвала, але зазначила, що очолювана ним телекомпанія займається ретрансляцією телеканалів у місті Кіровськ (Луганська область).

«На даний момент співробітники міліції проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вбивства», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

За інформацією алчевської газети «Неделя+», С.Лобода помер від удару по голові важким предметом.

«Тіло загиблого виявили в районі його гаража. За інформацією місцевих правоохоронців, вбивця поки невідомий. У Кіровську з`явилися чутки, що вбивство пов`язане з переділом власності, нібито готувалося рейдерське захоплення телерадіокомпанії», - пише газета.