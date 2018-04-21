Народних обранців важко було впізнати

Обранці рухалися до будинку парламенту з двох боків: з боку Маріїнського парку і з вулиці Сагайдачного. Депутатів зустрічали активісти Громадянської мережі «Опора». Вбравшись у клоунські костюми, вони встали на ходулі, розвернули перед входом величезний синьо-жовтий прапор і утворили з нього навіс. Вийшло так, що жоден депутат, який прямував на роботу з боку парку, не міг не пройти під синьо-жовтим полотнищем. Слугам народу роздавали «Табелі депутата», листівки, в яких представникам кожної з п`ятьох фракцій нагадувалося про їх передвиборні обіцянки щодо різних сфер, - від економіки до соціальної політики.

Проблема полягала, проте, в тому, що мало хто знав нових законодавців в обличчя. Підходили якісь особи, пред`являли міліціонерам посвідки, а журналісти і «опорівці» запитували одне в одного: «Це депутат?» - «Не знаю». - «Ви депутат? Заждіть». Щоправда, з усіх можна було безпомилково впізнати представників Блоку Юлії Тимошенко: на засідання вони прийшли в білих светрах з емблемою Блоку - червоним сердечком. Враховуючи, що у більшості депутатів при цьому були брюки темних тонів, виглядало несмаком.

Ахметова, звісно, впізнали всі. Вручили Табель і йому. Ринат Леонідович мовчки взяв листок і попрямував до входу. Не відмовилася від Табеля і Лілія Григорович. З іншого флангу наспіли Порошенко, Червоненко і паливний міністр Іван Плачков із слідами турботи на обличчі. Пройшов Петро Симоненко, який багато посміхався і мало говорив. Незабаром під`їхав Віктор Черномирдін. Посол Росії взагалі мовчав, тож гумористичний сайт «Черномирдізми» залишився, на жаль, без поповнення. Поява Віктора Степановича справила сильне враження на одного правдолюба, який прийшов сюди висловити свою думку про те, що відбувається.

- Черномирдін, забери свого Януковича в обмін на газ! – кричав активний громадянин послові, який, утім, виявив повний флегматизм.

Але ще більше вразив правдолюба сам Янукович, прибувши одним з останніх, – близько десятої години ранку. Схоже, лідер найбільшої за чисельністю партії усвідомлював, що має на це право. Правдолюб так вирував, що місцеві правоохоронці хотіли його відвести, але той закричав: «Бачте, яка в нас демократія!» - і міліція відступила.

Неспокійно було і з боку Маріїнського парку. Звідти лився надривний дзвін. Старалися мешканці намету з написом «Свята церква Святого благовірного князя Олександра Невського». Взагалі цей намет стоїть тут вже дев`ять місяців, і дзвін лунає під вікнами Ради щодня, але в такий урочистий день парафіяни старалися особливо. А ще поряд ходив мужик. Весь у білому – ні, не БЮТівець, просто духовний дуже. У нього в руках красувався прапор з написом «Господь – так!». Мужик сказав, що разом з Богом уважно стежитиме за роботою Верховної Ради. Отже врахуйте, новообрані.

Олексій Просєкін