Запорізька єпархія УПЦ МП провела у монастирі змагання зі стрільби

Запорізька єпархія УПЦ Московського патріархату провела в чоловічому монастирі змагання зі стрільби з пневматичної зброї серед вихованців недільних шкіл, щоб відлучити дітей від вулиці й поганих звичок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі єпархії, «за благословенням Високопреосвященнійшого ЛУКИ, архієпископа Запорізького і Мелітопольського, в чоловічому монастирі преподобного Савви Освяченого в новозбудованому спортзалі проведено змагання зі стрільби з пневматичної зброї, в яких взяли участь вихованці всіх недільних шкіл Мелітополя». За даними прес-служби, мета цього заходу – відлучити дітей від вулиці й поганих звичок.

«Подібні заходи привчають дітей і підлітків до спорту, здорового способу життя, відлучають від вулиці, поганих звичок і бездіяльного проведення часу. Командні змагання розвивають відчуття товариства, взаєморозуміння й взаємопідтримки», - пояснили в прес-службі єпархії, зазначивши, що «юним православним спортсменам змагання в тирі прийшлися до душі».