У донецькому театрі обшукали генконсула ФРН - через Людмилу Янукович? (фото)

Дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ учора ввечері відвідала в Донецькому національному академічному театрі опери і балету імені Анатолія Солов’яненка концерт «Сергій Прокоф’єв і його час», який став завершальним акордом Року Прокоф’єва в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком концерту будівлю театру і територію навколо нього обстежували співробітники експертно-криміналістичної групи разом з кінологами. Біля входу у фойє театру кожного відвідувача також перевіряла міліція з металошукачем, а жінок просили показати вміст сумочок. Так само, як і всіх, перевірили одного з частих відвідувачів театру - генерального консула Німеччини в Донецьку Клауса ЦІЛЛІКЕНСА.

За словами співробітників правоохоронних органів, такі запобіжні заходи було вжито у зв`язку із загрозою теракту в Донецьку.

Коли глядачі зайняли свої місця в театрі і ведучий оголосив про початок концерту, було оголошено про присутність в залі дружини Президента.

Л.ЯНУКОВИЧ, яка сиділа у партері, встала і, піднявши руки, обернулася, щоб привітати глядачів. На театральну сцену від її імені винесли велику корзину з білими хризантемами.

На концерті також була присутня заступник голови Донецької облдержодміністрації Олена ПЕТРЯЄВА, яка очолює Головне управління охорони здоров`я ОДА.

Від імені губернатора Андрія ШИШАЦЬКОГО і голови Донецької облради Андрія ФЕДОРУКА урочисто винесли на сцену великий кошик квітів.

У своєму вітальному слові О.ПЕТРЯЄВА відзначила: «Донеччина - батьківщина Сергія Прокоф’єва. Його роль у світовому мистецтві переоцінити дуже важко. І, водночас, це єдиний представник Донбасу, який одержав світову славу, і цю славу він отримав ще за життя».

Вона нагадала глядачам, що культурно-просвітницька акція, яка проходила в регіоні протягом 2011 року, - це майже 500 різних заходів, і «все це було даниною пошани, даниною пам`яті найбільшому композитору».

«Напевно, Прокоф’єв - один з найбільш шанованих наших земляків. Його ім`ям названі наша музична академія, наша філармонія, оркестр… І нещодавно ворота нашого міста – наш аеропорт - теж отримав ім`я Прокоф’єва», - сказала О.ПЕТРЯЄВА.

Вона відзначила, що цього року була відроджена премія С.Прокоф’єва, і разом з депутатом облради Риммою ФІЛЬ на сцені театру вручила її лауреатам, чий внесок у розвиток мистецтва став особливо помітним.

Потім почався концерт у виконанні симфонічного оркестру Донецької обласної філармонії. До концертної програми увійшли найпопулярніші симфонічні твори композиторів - сучасників С.Прокоф’єва.