У Попова обіцяють зупинити скандальне будівництво багатоповерхівки

Київська міська державна адміністрація обіцяє зупинити скандальне будівництво багатоповерхового будинку біля дитячого садка №550 на проспекті Петра Григоренка, 20-Б.

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло КУЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Олександр ПОПОВ (голова КМДА – УНІАН) доручив мені терміново вивчити ситуацію навколо даного скандального будівництва, і зараз я з усією впевненістю вам кажу: будинку на цьому місті не буде. Що саме має розміститися на місці колишнього будівельного майданчику – парк, дитячі чи спортивні майданчики – вирішувати вам», – зазначив М.КУЧУК під час спілкування з мешканцями мікрорайону.

Також заступник голови КМДА повідомив, що забудовник протягом двох тижнів прибере будівельний паркан з цієї ділянки та виконає її благоустрій.