Сільський голова обіцяв посприяти з земельною ділянкою за $ 8 тис

Співробітники ДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області затримали голову однієї з сільрад під час отримання хабара в розмірі 8 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, незаконна винагорода вимагалась посадовцем за сприяння у виділенні земельної ділянки під будівництво.

Зібрані матеріали направлені до прокуратури Миколаївської області, порушена кримінальна справа за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України «Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара».