Янукович вітає мусульман України
10:19, 11 грудня 2011Суспільство
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Відкрився V з'їзд
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітання учасникам і гостям V з'їзду мусульман України.
У вітанні, текст якого розміщено на сайті глави держави йдеться: «Високо ціную вашу діяльність на благо порозуміння, миру і толерантності в нашій країні, де кожному громадянинові гарантоване право на свободу сумління, вільний розвиток національної культури, мови та традицій. Переконаний, що ваше поважне зібрання сприятиме подальшому зміцненню міжконфесійної злагоди в українському суспільстві. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, плідної праці та успіхів».
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