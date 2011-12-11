Янукович вітає мусульман України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітання учасникам і гостям V з'їзду мусульман України.

У вітанні, текст якого розміщено на сайті глави держави йдеться: «Високо ціную вашу діяльність на благо порозуміння, миру і толерантності в нашій країні, де кожному громадянинові гарантоване право на свободу сумління, вільний розвиток національної культури, мови та традицій. Переконаний, що ваше поважне зібрання сприятиме подальшому зміцненню міжконфесійної злагоди в українському суспільстві. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, плідної праці та успіхів».