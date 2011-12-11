У Луцьку відкрили клініку для вагітних підлітків

У Луцьку відкрили «Клініку, дружню до молоді».

Метою її діяльності є надання допомоги підліткам та молоді через розуміння їхніх проблем та спільний пошук шляхів виходу із кризових ситуацій, зміна ризикованої поведінки, що спрямовано на збереження здоров’я та життя, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

Основна робота клініки здійснюється у консультативному, профілактичному, лікувально-діагностичному, соціальному та інформаційно-просвітницькому напрямках.

У клініці проводять прийом, зокрема, гінеколог, уролог, психолог, дерматолог, педіатр і терапевт. Консультацію можна отримати також анонімно за телефоном довіри.

Цільовою аудиторією установи є діти віком 10 - 18 років та молодь до 24 років.

Однак основна увага приділяється роботі з підлітками, адже саме у цьому віці істотно зростає ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом та виникнення незапланованої вагітності, йдеться у повідомленні.

«Це та клініка, яка дає можливість молодій людині прийти, отримати відповідну інформацію і прийняти самому рішення, як діяти далі», - зазначив перший заступник міського голови Святослав КРАВЧУК.