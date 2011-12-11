«Фіат» на смерть збив велосипедиста і його пасажирку

У Новій Каховці Херсонської області водій автомобіля «Фіат» на смерть збив велосипедиста і його пасажира.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв'язків УМВС у Херсонській області, 36-річний безробітний, управляючи у нетверезому стані автомобілем, скоїв наїзд на 60-річного велосипедиста. Унаслідок ДТП пенсіонер і його 44-річна жінка-пасажирка від одержаних травм загинули на місці події.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.