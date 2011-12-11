За 800 гривень грабіжник убив продавчиню ножем

У Судаку працівниками карного розшуку затримано 40-річного безробітного, який з метою пограбування магазину вбив ножем продавчиню.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий чоловік увечері 5 грудня у приватному магазині вбив ножем працівницю магазину, після чого забрав із каси 800 грн. виручки.