Кабмін провів розмежування між залізницею та державою

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні ініційований урядом закон України «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» (реєстр. 9377).

Як передає кореспондент УНІАН, в п'ятницю за це рішення проголосувало 232 із 280 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В законопроекті передбачено, що управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях проводиться централізовано і належить виключно до компетенції АТ “Укрзалізниця”.

Управління об’єктами державної власності, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

Відповідно до законопроекту, магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюється за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають приватизації.

АТ “Укрзалізниця”, згідно з законопроектом, не може відчужувати, передавати в користування, в оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передане АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, в тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюється АТ “Укрзалізниця” відповідно до його Статуту та законодавтства.

В законопроекті передбачено, що тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової.

Економічні взаємовідносини між АТ “Укрзалізниця”, його залежними господарськими товариствами, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, а також закріплення транспортних засобів та їх безоплатна передача між зазначеними суб’єктами без зміни форми власності проводяться з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ “Укрзалізниця”.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, актуальність розробленого проекту зумовлена необхідністю вжиття кардинальних заходів для удосконалення системи управління залізничним транспортом, розмежування функцій державного та господарського управління галуззю, які на сьогодні виконуються Державною адміністрацією залізничного транспорту України та невідповідність організаційної структури залізничного транспорту умовам розвитку ринкової економіки держави та вимогам законодавства Європейського Союзу.