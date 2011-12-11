Через пожежу на шахті призупинено її роботу

В Антрациті Луганської області призупинено роботу шахти «Кухаревська» через пожежу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Луганській області, 10 грудня на непрацюючій виробці було виявлено задимлення.

«На момент виникнення задимлення в шахті перебували троє гірників, які самостійно залишили робочі місця. Постраждалих немає. Шахта роботу припинила», - йдеться в повідомленні.

Станом на 7.00 неділі вогнища можливої пожежі не виявлено, розвідка продовжується. Відбувається підготовка до ізоляції аварійної ділянки.