Затримано чоловіка, який вбив 2-річного хлопчика

14:37, 11 грудня 2011
Суспільство
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Трагедія на Львівщині

У Жидачівському районі Львівської області затримано 30-річного безробітного місцевого жителя, якій вбив 2-річного сина своєї співмешканки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий ввечері 8 грудня у будинку своєї 37-річної безробітної співмешканки, заподіяв тілесні ушкодження дворічному сину жінку, який невдовзі в лікарні помер.

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