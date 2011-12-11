Затримано чоловіка, який вбив 2-річного хлопчика
14:37, 11 грудня 2011Суспільство
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Трагедія на Львівщині
У Жидачівському районі Львівської області затримано 30-річного безробітного місцевого жителя, якій вбив 2-річного сина своєї співмешканки.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий ввечері 8 грудня у будинку своєї 37-річної безробітної співмешканки, заподіяв тілесні ушкодження дворічному сину жінку, який невдовзі в лікарні помер.
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