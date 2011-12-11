Чиновник спробував віддати землю селянам

Херсонська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу щодо службових осіб Голопристанського райвідділу земельних ресурсів і Голопристанської райдержадміністрації за спробу незаконно передати в приватну власність 185 га землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, чиновники сприяли незаконній передачі з державної в приватну власність земельних ділянок на території Рибальченської сільради загальною площею понад 185 га на користь членів одного з фермерських господарств.

Своїми діями чиновники завдали збитків державним інтересам у сумі більш ніж 312 тис. грн.