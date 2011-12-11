Чиновник спробував віддати землю селянам
17:05, 11 грудня 2011Суспільство
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Версія херсонської прокуратури
Херсонська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу щодо службових осіб Голопристанського райвідділу земельних ресурсів і Голопристанської райдержадміністрації за спробу незаконно передати в приватну власність 185 га землі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, чиновники сприяли незаконній передачі з державної в приватну власність земельних ділянок на території Рибальченської сільради загальною площею понад 185 га на користь членів одного з фермерських господарств.
Своїми діями чиновники завдали збитків державним інтересам у сумі більш ніж 312 тис. грн.
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