Завод ім. Малишева передасть армії ще 10 танків

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» у грудні цього року відправить для потреб української армії 10 танків «Булат».

Про це повідомив в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, коментуючи реалізацію проекту модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат».

«На замовлення Міноборони України завод виготовив десять танків «Булат», - сказав М.БЄЛОВ, - і планує в грудні відправити їх до діючих частин української армії».

«Сьогодні, - додав він, - ці машини проходять заводські випробування, після чого будуть відвантажені замовникові згідно з контрактом».

Керівник підприємства уточнив, що це частина замовленої техніки. Чинний контракт передбачає виготовлення 29 «Булатів»: 10 машин було відвантажено у жовтні 2011 року, 10 відправляються у грудні, решту 9 машин планується виготовити в 2012 році.

Таким чином, нагадав М.БЄЛОВ, у рамках державної програми модернізації вітчизняної бронетехніки завод ім. Малишева у попередні роки вже виготовив 3 партії танків БМ «Булат» загальною кількістю 56 одиниць (17, 19 і 20). «З урахуванням 29 машин четвертої партії, - сказав він, - наша армія отримає для своїх потреб 85 «Булатів».

За його словами, модернізація Т-64 до рівня БМ «Булат» в загальних рисах проводиться таким чином – «на танк, зокрема, встановлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., машина оснащується додатковим вмонтованим динамічним захистом «Ніж», удосконалення торкаються башти, носової частини, встановлюється новий комплекс керування вогнем».

«Після глибокої модернізації, - резюмував керівник заводу, - ця техніка досягає рівня сучасних танків». «За деякими характеристиками, зокрема за окремими компонентами захисту і вогневої міці, «Булат» дещо перевищує їх», - наголосив фахівець.

«Якщо Міноборони забезпечить вчасне і повне надходження коштів для виготовлення завершальної партії БМ «Булат» у кількості 9 машин, - підсумував М.БЄЛОВ, - завод успішно виконає контракт, а Збройні сили України матимуть сучасну потужну бойову техніку».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64б була розроблена Харківським КБ ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років.

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат».

Проект модернізації Т-64Б був розрахований на 10 років і передбачав створення близько 400 БМ «Булат».