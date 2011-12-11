Україна та Євроюст парафували угоду

Україна та Європейська організація з питань юстиції (Євроюст) парафували проект Угоди про співробітництво.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, парафування відбулося 8 грудня у м.Гаага (Королівство Нідерландів) за результатами переговорів, під час яких сторонами було остаточно узгоджено позиції та проект Угоди. З цією метою в Гаагу була відправлена делегація України на чолі з Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Валерією ЛУТКОВСЬКОЮ.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що після ратифікації Угоди буде створено правову основу для використання нашою державою можливостей Євроюсту щодо швидкого обміну інформацією, координації дій у протидії транскордонній злочинності, сприяння збору доказів.

Така співпраця, за словами міністра, підніме на новий рівень ефективність діяльності компетентних органів України та Європейського Союзу у розслідуванні і переслідування тяжких злочинів транснаціонального характеру.

Міністр також нагадав, що Європейська організація з питань юстиції була створена рішенням Ради ЄС від 28 лютого 2002 року з метою посилення боротьби з тяжкою злочинністю. Завданням Євроюсту є сприяння органам кримінального переслідування у ЄС спільно діяти у боротьбі проти серйозної транскордонної злочинності, включаючи комп’ютерні злочини, шахрайство і корупцію, відмивання грошей та злочини проти довкілля. У першу чергу, діяльність Євроюсту має на меті спрощення обміну інформацією, надання правової допомоги та видачі правопорушників.