На Закарпатті відкрили реабілітаційний центр для бурих ведмедів

Сьогодні у Національному природному парку «Синевир» (Закарпатська область) відбулося відкриття реабілітаційного центру для бурих ведмедів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мінекології, участь у церемонії взяли міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ і голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр ЛЕДИДА.

«Подібні реабілітаційні центри існують лише в окремих країнах Європи – Польщі, Угорщині, Румунії, Чехії, а на території України створення такого центру – унікальне і відбувається вперше», – зазначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Будівництво реабілітаційного центру для бурого ведмедя на території парку «Синевир» здійснено за кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Метою створення ведмежого притулку є забезпечення природного середовища для реабілітації особин бурого ведмедя, які зазнали жорстокого поводження, потерпіли від стихійного лиха тощо.

Поки що до центру завезено двох ведмедів. З часом тут розмістять ще 20 тварин, які досі перебувають незаконно у неприйнятних умовах – у ресторанах, на базах відпочинку тощо.

«За надзвичайно короткий термін - три місяці - були виконані неймовірно великі обсяги робіт. Я дякую всім, хто брав участь у створенні реабілітаційного центру для цих рідкісних і прекрасних тварин», – сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.