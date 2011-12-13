Ландік скаржиться на 8 дірок в зубах і вимагає його розстріляти

Сьогодні в ході судового засідання у справі про побиття в ресторані «Баккара» Роман Ландік заявив, що все, що відбувається в суді, «схоже на колективний психоз» і що у нього немає сил це терпіти.

«У мене 8 дірок в зубах! Коли я їх лікуватиму? Коли я побачу свою дитину? Я вимагаю для себе розстрілу, не можу більше це терпіти!» - цитує «політв`язня» сайт Луганськ.Коментарі.

Зокрема обурення сина депутата, який вважає себе постраждалим внаслідок нападу на нього Марії Коршунової, викликала слідчий слідчого відділу УВС Луганська Оксана Єфімова. У своїх свідченнях Єфімова заявила, що слідство не проводило перевірку причин отримання «тяжких тілесних ушкоджень» Романом Ландіком. Рішення про те, що графин, яким Роман Ландік отримав удар по голові від Марії Коршунової, не вилучатиметься і не досліджуватиметься, прийняла саме Оксана Єфімова. Також слідчий пояснила, що Романа Ландіка не визнали потерпілим, оскільки для цього він повинен був звернутися до суду.

За словами іншого свідка у справі - адміністратора ресторану «Баккара», Юнни Гончарової, графин з-під горілки, яким Марія Коршунова вдарила Романа Ландіка по голові, ймовірно знаходиться, в ресторані. Також Гончарова зауважила, що в день конфлікту в закладі не було пошкодженого посуду біля столика, за яким сиділа Марія Коршунова зі своїми подругами.

Нагадаємо, що відповідно до свідчень Марії Коршунової, вона ударила Романа Ландіка графином з-під горілки після того, як він став тягнути її за носа. Лікар "швидкої допомоги" Кулик, який оглядав учасників конфлікту, в суді повідомив, що у Ландіка була "чималенька рана завдовжки близько 3 см в лобово-скроневій області зліва".