«Нужденний» депутатський син збив двох людей і вийшов по амністії

Сьогодні Апеляційний суд Одеської області ухвалив рішення залишити чинним рішення судді Київського райсуду Одеси Вадима ІВАНЧУКА про застосування амністії до водія автомобіля Меrcedes С550 Дмитра КРАВЦЯ, який збив насмерть два роки тому в ДТП на Фонтанській дорозі облцентру 28-річного Василя Карпенка і покалічив 27-річну Наталію ГУСЄВУ.

Як повідомили УНІАН у канцелярії суду, цей вердикт Київського райсуду Одеси, яким злочин було визнано «скоєним з необережності» і до винуватця ДТП Д.КРАВЦЯ застосовано амністію, оскаржили родичі загиблого В.Карпенка і травмованої в ДТП Н.ГУСЄВОЇ.

Адвокати потерпілих також просили суд примусити підсудного відшкодувати шкоду: 1 млн. дол. – на користь сім`ї загиблого В.Карпенка і 1 млн. грн. – на користь Н.ГУСЄВОЇ, яка одержала інвалідність. Проте суд відмовив у задоволенні позову, мотивуючи рішення тим, що Д.КРАВЕЦЬ є безробітним і на його утриманні троє неповнолітніх дітей.

Як повідомляв УНІАН, підсудному Д.КРАВЦЮ органами слідства було пред`явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки руху, що призвело до смерті потерпілого або спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.

Після оголошення у вересні цього року вердикту судді Київського райсуду Одеси В.ІВАНЧУКА про застосування амністії до винуватця ДТП мати потерпілої Н.ГУСЄВОЇ заявила журналістам, що «раніше Д.КРАВЕЦЬ вже двічі був амністований за попередні злочини, пов`язані з викраденням автомобілів». Вона має намір добиватися справедливості у цій справі у всіх судових інстанціях - аж до Європейського суду.