Земляки побитих рибалок вже тисячами підписуються на захист екс-голови РДА

Сьогодні у Першотравневому райсуді Чернівців відбулося чергове засідання щодо розгляду кримінальної справи за фактом побиття рибалок у Заставнівському районі колишнім головою райдержадміністрації Михайлом БОЙЧУКОМ, його охороною та родичами.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у засіданні суддя Ігор ІЩЕНКО повідомив, що до суду від потерпілих надійшли завірені у нотаріуса письмові заяви, в яких йдеться про те, що «підсудні відшкодували їм завдані збитки, й претензій до них рибалки не мають». Також до суду звернулося з листом на підтримку колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА та його родини 1355 мешканців міста Заставна, які характеризують його як доброго господарника та добродійника, що допомагає малозахищеним землякам. Вони просять суд взяти це до уваги при винесенні вироку у справі. Аналогічне звернення надійшло й з одного із сіл Заставнівського району, звідки родом підсудний колишній чиновник.

Обидва звернення суд долучив до матеріалів справи й дав тиждень захисникам підсудних та державному обвинувачу для підготовки до судових дебатів.

Як повідомляв УНІАН, резонансна кримінальна справа щодо колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА була порушена обласною прокуратурою за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.127 (катування), ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, та за обвинуваченням ще чотирьох його компаньйонів у вчиненні злочинів, передбачених ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 КК України.

16 квітня 2011 року в райцентрі Заставна Чернівецької області кілька озброєних рушницями чоловіків в присутності голови Заставнівської РДА і райради М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з орендованих ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих рибалок Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, охоронці ставка на чолі з М.БОЙЧУКОМ били їх бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, давши заляканим людям три хвилини, щоб утекли.

Під час судового слідства четверо обвинувачених у побитті рибалок дали свідчення, згідно з якими потерпілі нібито першими накинулися на охоронців ставка і виникла бійка. Причому, за словами підсудних, М.БОЙЧУК участі у конфлікті не брав, він отримав удар у груди від одного з рибалок, впав у болото, а з ноги випав протез, «адже він інвалід без ноги». Зять М.БОЙЧУКА, орендар ставків, мав для охорони зареєстровану п’ятизарядну рушницю і вистрелив для того, щоби «налякати рибалок», які нібито напали на брата М.БОЙЧУКА. Охоронці ставка, які мали в руках дерев’яні біти, за їхніми словами, теж відбивалися від рибалок, але хто кого бив, не бачили, бо було темно.

Усі четверо обвинувачених визнали свою провину частково й розкаялися у вчиненому.

Водночас на прес-конференції у Чернівцях 10 листопада прокурор області Петро КОВАЛЬ відмовився визнати, що справа в суді розсипається. Відповідаючи на запитання журналістів про те, що фактично троє з чотирьох потерпілих рибалок несподівано відмовилися від своїх свідчень, прокурор зазначив: "потерпілі не покази змінили, а заявили, що претензій до БОЙЧУКА не мають». «Ну, вони, може, вже й не мають, а прокуратура претензії має. І буде й надалі підтримувати державне обвинувачення на належному рівні», - прокоментував ситуацію керівник прокуратури області .