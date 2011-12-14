Національний парк «Синевир» отримав більше двох тисяч гектарів

Кабінет міністрів Україна своїм розпорядженням №1246 від 12 грудня ц.р. дозволив національному природному парку «Синевир» (Закарпатська обл.) розширити територію на 2304 га за рахунок земель Хустського лісового дослідницького господарства.

Про це йдеться в документі, розміщеному на Урядовому порталі.

Як зазначаться в розпорядженні, уряд надав дозвіл парку «Синевир» на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки площею 2304 га (землі лісогосподарського призначення) за рахунок земель державного підприємства «Хустське лісове дослідницьке господарство», розташованого за межами населених пунктів на території Хустського району Закарпатської області, з подальшим наданням її в постійне користування для розширення території парка.

Довідка УНІАН. «Синевир» — національний парк в Україні. Розташований на території Міжгірського і Хустського районів Закарпатської області.

У 1974 році був організований ландшафтний заповідник загальнодержавного значення «Синевирське озеро», а згодом — національний парк «Синевир», який був створений за рішенням уряду України в 1989 році. Його площа – 40 400 га, з них 5807 га відведено під заповідну зону. До складу парку входить і відоме верхове оліготрофне болото Глуханя.

Загальна кількість видів рослин, які зростають на території парку, - 914, із них 40 занесені до Червоної книги України.

Загальна кількість видів тварин, які мешкають на території парка, - 236, із них 22 занесені до Червоної книги України.