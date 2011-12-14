Єврокомісія скоротила собі платню та підвищила пенсійний вік

Єврокомісія пропонує скоротити видатки на утримання персоналу.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідні пропозиції були схвалені на засіданні у Страсбурзі.

Пропозиції передбачають підвищення пенсійного віку для службовців Єврокомісії, а також зменшення на 5% кількості функціонерів та збільшення кількості робочих годин на тиждень.

Крім того, пропозиції передбачають зменшення зарплат в окремих сферах.

В цілому, на думку Єврокомісії, ці заходи дадуть можливість зекономити 1 млрд. євро до 2020 року.