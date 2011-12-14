Єврокомісія скоротила собі платню та підвищила пенсійний вік
02:58, 14 грудня 2011Суспільство
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Ціна питання - мільярд євро
Єврокомісія пропонує скоротити видатки на утримання персоналу.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідні пропозиції були схвалені на засіданні у Страсбурзі.
Пропозиції передбачають підвищення пенсійного віку для службовців Єврокомісії, а також зменшення на 5% кількості функціонерів та збільшення кількості робочих годин на тиждень.
Крім того, пропозиції передбачають зменшення зарплат в окремих сферах.
В цілому, на думку Єврокомісії, ці заходи дадуть можливість зекономити 1 млрд. євро до 2020 року.
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