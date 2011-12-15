Мельниченко обіцяє «точкові ядерні удари» з Європи по українській мафії

Колишній майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО називає «пірровою перемогою КУЧМИ» сьогоднішнє рішення суду щодо кримінальної справи проти колишнього Президента України.

Про це він сказав у коментарі УНІАН з приводу рішення Печерського райсуду Києва, який визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ за обвинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Сьогодні КУЧМА переміг український суд. КУЧМА переміг ЯНУКОВИЧА. Бо єдиний, хто стратегічно програв – це особисто ЯНУКОВИЧ», - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, «сьогоднішня піррова перемога КУЧМИ в сумнозвісному одіозному Печерському суді дає великий шанс Україні на революційне очищення». «Бо якщо раніше ще в когось була невелика надія на те, що еволюційним шляхом можна побороти той жахливий бандитський спадок у владі, то після цинічного рішення у справі КУЧМИ й ТИМОШЕНКО українцям нічого іншого не лишається, як тільки вбити мафіозного триголового орла в Україні шляхом відтинання йому судової, законодавчої та виконавчої голів», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Особисто я з Ізраїлю лечу в Брюссель для відкриття другого фронту проти мафії в Україні. З Європи по українській мафії будуть нанесені точкові ядерні удари», - додав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували в перевищенні влади та службових повноважень, що призвели згодом до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента С.УЛЬЯНОВ і В.ПЕТРУНЕНКО подали скаргу в Печерський райсуд Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

Сьогодні, 14 грудня, Печерський районний суд визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ.

Дослідивши матеріали, додані до скарги, суд встановив, що фактично єдиною підставою для винесення постанови про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ є аудіозаписи, зроблені М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, однак ці записи отримані незаконним шляхом. «Отже, вони (записи) не можуть бути використані як докази», - зазначається в судовому рішенні.