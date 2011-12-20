Релігійна секта намагалася переставити хрест з кладовища

У Тернополі представники релігійної секти намагалися встановити у парку Національного відродження хрест на місці, де було демонтовано їхню культову споруду.

Як повідомив під час прес-конференції міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, у суботу близько 50 людей з релігійної громади прийшли на Микулинецьке кладовище і викопали там хрест, який було перевезено з парку Національного відродження після демонтажу їхньої каплиці.

«Представники комунальної ритуальної служби викликали міліцію. Оскільки даний хрест не є на чиємусь балансі, правоохоронці дали можливість членам громади забрати його з собою», – розповів С.НАДАЛ.

За його даними, правоохоронці задокументували, що хрест члени громади відвезли на приватне подвір’я в приміське село Березовиця.

«Але в неділю ці люди уже з’явилися в парку із хрестом, який намагалися встановити біля Співочого поля у тому місці, де була їхня каплиця. Вони мали з собою генератори і лампи, інше необхідне обладнання. Але встановити хрест їм завадили правоохоронці», – розповів С.НАДАЛ.

Зараз керівництво парку стежить, аби провокації не повторилися.

Як повідомляв УНІАН, капличку за 30 м від Співочого поля у парку Національного відродження було самовільно збудовано на початку 2000-х років групою людей, які стверджували, що в цьому місці біля джерела їм об’явилася Матір Божа. Невдовзі люди почали збиратися на богослужіння в цьому місці.

Представники офіційних християнських церков наголошували, що отці, які правлять там богослужіння, не є висвяченими і не належать до жодної із традиційних конфесій.

За останні 1,5 року на самозахоплених у парку землях було збудовано храм, який оточили кам’яним муром. При цьому представники громади почали чинити перепони жителям міста, які хотіли набрати води з джерела, мотивуючи це тим, що ті не достойно одягнені як для святого місця або тим, що триває служба Божа.

30 вересня після відповідного рішення міської ради усі культові споруди в парку було демонтовано.