Аеропорти Києва запевняють: Для нас це не негода

Аеропорти Києва, незважаючи на погіршення погодних умов, продовжують роботу в штатному режимі.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА, аеропорт працює в звичайному режимі, затримок і перенесень рейсів немає.

«Ми працюємо в звичайному режимі», - сказала вона.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) також працює в штатному режимі й приймає та відправляє рейси згідно з розкладом.

«Для нас це не негода. Погодні умови дозволяють здійснювати польоти відповідно до вимог авіаційної безпеки», - сказав УНІАН заступник генерального директора аеропорту «Київ» (Жуляни) Олег ПЕТРОВСЬКИЙ.

При цьому представники аеропортів зазначили, що при погодній ситуації, що склалася сьогодні в Києві, зміни в розкладі польотів можуть бути лише в тому випадку, якщо змінюватиметься розклад у пунктах призначення.

Сьогодні, 20 грудня в Києві спостерігається погіршення погодних умов, зниження температури й мокрий сніг.