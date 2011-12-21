Азаров: Україну цікавить компромісне і взаємовигідне рішення

В Ново-Огарьові проходить зустріч з Путіним

Відкриваючизустрічз українськимколегою, прем'єр-міністр РосіїВолодимирПутіннаголосив на необхідностірозвиватиінвестиційнускладовуторговельно-економічноїспівпраціРосії таУкраїни.



ПереговориВолодимираПутіна іМиколиАзаровапроходятьврезиденціїпрем'єр-міністравНово-Огарьово.



"Звичайно, нампотрібно ідалі працюватинаденергетикою, розвиватиїї,пропонувати шляхирозвитку в ційсфері.Мималиможливістьпоговорити іраніше, ізараз єможливістьпоговорити, -сказавПутін.- І єпро щопоговорити.Нашіколегивпостійномуконтактізнаходяться".



Главаукраїнськогоурядупідтвердив:"Так, цеточно... Керівникинашихенергетичнихвідомств несплять, вдень івночі працюють, хочутьврегулювати ".



"Миготовішукати ікомпроміснірішення,але перш за всевзаємовигідні,щоб цебуло вигідно ідлявас,але буловигідно ідлянас.Томуясподіваюся,щонаша сьогоднішня розмовадастьімпульсдо пошукуостаточногорішення",- наводитьсловаАзароваРІА "Новости".

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