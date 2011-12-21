Експерт: 2011 рік відзначився комерціалізацією освіти
Аргументи Ігоря Лікарчука
2011 рік відзначився комерціалізацією освітньої діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Міжнародної благодійної організації «Центр тестових технологій та моніторингу якості освіти» Ігор ЛІКАРЧУК висловив на прес-конференції у Києві.
Він зауважив, що наразі також існує тенденція до уподібнення сучасної освіти до радянської моделі освіти.
Іншою негативною тенденцією у 2011 році у сфері освіти І.ЛІКАРЧУК назвав не виконання програми економічних реформ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.
“За минулий рік прийнято більш як 30 нормативних документів. Але мені здається, що реформи в освіті й закінчилися на етапі прийняття цих нормативних документів”, – сказав експерт.
“Я дуже хотів би назвати хоча б 5-6 нормативних документів, які, на мою думку, ведуть українську освіту до європейської. Таких немає”, – додав він.
Рішення щодо підпорядкування всіх вишів Міністерству освіти І.ЛІКАРЧУК назвав підтвердженням тенденції до “небезпечного явища” централізації управління освітою.
Окремо І.ЛІКАРЧУК виділив тенденцію до комерціалізації освітньої діяльності у 2011 році. За його словами, саме цього року вона “набула параметрів і характеристик, яких не було за всі 20 років існування незалежної української системи освіти”.
Повністю інтерв'ю в матеріалі "Рік освіти-2011: про що змовчав Табачник"