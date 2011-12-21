У Луцьку стартувала акція «Подаруй дитині вишиванку»

02:50, 21 грудня 2011
Суспільство
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Будуть майстер-класи і консультації для батьків

У Луцьку стартувала благодійна акція «Подаруй дитині вишиванку».

Акція триватиме до Великодня, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради Луцька.

Мета акції - залучення жителів Луцька до вишивання дитячих сорочок із подальшим врученням їх сиротам чи дітям, позбавленим батьківської опіки.

Відбуватимуться майстер-класи і професійні консультації для батьків, котрі бажають виготовити вишиванки власноруч.

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