У Луцьку стартувала акція «Подаруй дитині вишиванку»
02:50, 21 грудня 2011Суспільство
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Будуть майстер-класи і консультації для батьків
У Луцьку стартувала благодійна акція «Подаруй дитині вишиванку».
Акція триватиме до Великодня, повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради Луцька.
Мета акції - залучення жителів Луцька до вишивання дитячих сорочок із подальшим врученням їх сиротам чи дітям, позбавленим батьківської опіки.
Відбуватимуться майстер-класи і професійні консультації для батьків, котрі бажають виготовити вишиванки власноруч.
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