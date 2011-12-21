Ялта іде на два новорічні рекорди

В Ялті 24 грудня планують встановити два рекорди: провести наймасовішу ходу Дідів Морозів у регіоні й створити найбільший символ прийдешнього 2012 року – дракона.

Про це повідомляє прес-служба мерії Ялти.

На параді збираються марширувати понад 500 Дідів Морозів, що в півтора рази більше, ніж попередній рекорд Ялти «наймасовіша хода Дідів Морозів на Південному березі Криму», який налічував 200 новорічних персонажів.

«Серед команд, які вже підтвердили свою участь у святі, є команда Байкерів-Морозів, лицарів-Морозів, дітлахів-Морозів. Очолить ходу духовий оркестр Морозів і карета, запряжена парою білих коней», - повідомили в мерії.

У небі над цією ходою летітиме дракон довжиною 100 м. Його закріплять на спеціальних жердинах.