Оборонці спишуть борги?

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)» (№ 9347).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 316 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено сприяння поліпшенню фінансового становища державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", запобігання їхньому банкрутству, втраті науково-технічного, інтелектуального, технологічного і виробничого потенціалу підприємств ОПК, оновлення мобілізаційних потужностей для забезпечення національної безпеки держави.

Передбачено врегулювати процедурні питання і впровадити механізм списання та реструктуризації податкової заборгованості зазначених підприємств, яка утворилась через важке фінансово-економічне становище зазначених підприємств.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що необхідність прийняття проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу) обумовлена складним фінансовим станом, у якому перебувають зазначені підприємства, який значною мірою пов'язаний з недостатнім завантаженням підприємств ОПК державним оборонним замовленням. Негативним чином на діяльність зазначених підприємств позначилося поетапне та планове скорочення кількості озброєння і військової техніки в умовах реформування Збройних сил України, а також обмеженість видатків державного бюджету на розробку, виробництво, капітальний ремонт та модернізацію озброєння і військової техніки ЗСУ та інших військових формувань.

«Ситуація, що склалася, вимагає вжиття заходів щодо проведення реструктуризації податкової заборгованості підприємств ОПК, яка становить: 248,6 млн. гривень – заборгованість перед державним бюджетом; 366,1 млн. гривень – заборгованість перед державними цільовими фондами»- йдеться у пояснювальній записці.