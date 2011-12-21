Суддя розробив схему привласнення земель

Генеральна прокуратура України порушила ще одну кримінальну справу проти екс-голови Тульчинського районного суду Вінницької області, який розробив схему привласнення земельних ділянок.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ викрили черговий факт протиправних дій колишнього голови Тульчинського райсуду, який створив схему привласнення земельних ділянок шляхом винесення неправосудних рішень про погашення фальшивих боргів.

У ході досудового слідства співробітники СБУ виявили ще один факт протиправних дій судді. У результаті цієї ж схеми у власність приватному підприємцю з Сумщини перейшли 3 ділянки землі за рахунок погашення неіснуючих боргів на суму майже 3 млн. грн.

7 грудня 2011 року Гепрокуратурою стосовно судді порушено ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, перша кримінальна справа проти екс-голови Тульчинського районного суду Вінницької області була порушена у липні за ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст.375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

Тоді у ході розслідування СБУ встановило, що суддя та приватний підприємець з Донецька сфабрикували розписки про отримання грошових позик власниками 20-ти земельних ділянок, розташованих у Броварському районі Київщині. За змістом цих розписок донецький кредитор у 2008 році нібито позичив селянам суми від 1 до 3 млн. грн. з умовою повернення через місяць. Термін сплати сплив, самі «позичальники» про такі шахрайські маніпуляції не здогадувались, а їхні земельні ділянки було оцінено та звернуто на користь кредитора. Про те, що вони були «злісними боржниками», і повинні розраховуватись своїми земельними паями, самі селяни дізнались лише отримавши на руки рішення суду. Таким чином міфічний кредитор намагався привласнити 40 гектарів землі, а суддя допоміг йому у цьому, ухваливши неправосудне рішення.