Топ-10 резонансних подій в галузі освіти

Директор громадської організації «Центр освітнього моніторингу» Павло ПОЛЯНСЬКИЙ оприлюднив свій «рейтинг» 10 найрезонансніших подій у сфері української освіти у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Києві.

На перше місце потрапило дебютне входження двох українських університетів – НТУ “КПІ” та Донецького національного університету – до “ТОП-700” рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings 2011.

Рейтинговими стали студентські акції протесту проти розробленого Міносвіти законопроекту про вищу освіту; дискусія в експертному середовищі та серед громадськості щодо змісту нового закону про вищу освіту; події довкола призначення виконуючого обов’язки ректора НТУ “КПІ”.

Далі резонансними П.ПОЛЯНСЬКИЙ назвав чергову "підручникову епопею”, а також “месидж, кинутий суспільству, що Україна першою в світі нібито невідкладно переходитиме до електронних підручників”.

До рейтингу експерта також увійшли: підготовка та проведення ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти; продовження курсу Міносвіти на послаблення ролі зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до вишів і невдалий, на думку П.ПОЛЯНСЬКОГО, експеримент з “електронним вступом”.

“Також до «десятки» я б включив проблему з реалізацією законодавчого припису про обов’язкову освіту 5-річних дітей, неодмінно у дитячих дошкільних навчальних закладах”, – сказав П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Серед інших резонансних подій року у сфері освіти експерт назвав затвердження нової редакції Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти.

“До «десятки» я також включив відомий “букетний” казус, а також перманентне циркулювання чуток про усунення з посади міністра освіти, науки, молоді та спорту”, – додав П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

При цьому експерт висловив думку, що чутки про відставку Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти поширюються навмисно.

Також П.ПЛЯНСЬКИЙ перелічив виклики, які, на його думку, стоять сьогодні перед українською освітою. Зокрема, це оновлення змісту освіти відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів; створення національної системи моніторингу якості освіти; викорінення корупції; завершення інформатизації та впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес; децентралізація управління освітою та відновлення діалогу з громадянським суспільством.

Крім того, П.ПОЛЯНСЬКИЙ виділив тенденції у сфері освіті, що проявилися протягом 2011 року. Зокрема, за його словами, це згортання започаткованих в усі попередні періоди освітніх реформ і “маніпулятивне приписування власній діяльності досягнень попередніх років” керівниками у сфері освіти. “З 89-го року батьки мають право обирати мову навчання для своїх дітей. Цього року нам повідомили, що вперше їм в цьому році надали таке право”, – навів приклад експерт.

Також він зауважив, що підручники мовами національних меншин видавалися з перших років Незалежності України. “В цьому році ми почули, що вперше в 2011 році такі підручники були надруковані”, – сказав П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Експерт наголосив, що у 2011 році влада не виконала низку наданих раніше обіцянок. Зокрема, про підключення усіх шкіл до інтернету, повне забезпечення дітей шкільними автобусами та забезпечення учнів 11-х класів підручниками до початку навчального року.

Повністю інтерв'ю в матеріалі "Рік освіти-2011: про що змовчав Табачник"