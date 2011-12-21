На завтра синоптики обіцяють мороз

На завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують в Україні морозну погоду, вдень переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької області, вдень на півночі Лівобережжя невеликий мокрий сніг (вночі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині помірний), на решті території без опадів.

На дорогах, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с; у Криму окремі пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у східних областях вночі та вдень близько 0°; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі області 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.