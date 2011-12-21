Колесніков назвав ціни на квитки у поїзді Hyundai

Вартість квитка в другому класі швидкісного поїзду Hyundai становитиме 160-220 грн залежно від часу придбання квитка.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Думаю, що при поїздці у вагоні другого класу ми вкладемося в ціну 220 грн. Ціна буде плаваючою. Наприклад, за 90 днів - 160 грн., в день відправлення - до 220 грн. Кожен обиратиме зручний для себе варіант», - сказав він.

При цьому, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, головне завдання залізниці - добитися максимально ефективного використання поїзду Hyundai цілорічно, а не тільки в пікові періоди пасажиропотоку.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. На залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова і Києва.