Від чого найчастіше помирають українці

Жителі України найчастіше вмирають від серцево-судинних захворювань і від раку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, виступаючи сьогодні на комітетських слуханнях «Здоров`я-2020: основні принципи державної політики України у сфері формування здорового способу життя і профілактики неінфекційних захворювань і шляхи її реалізації».

«При цьому смертність від серцево-судинних і онкологічних захворювань домінує у структурі смертності населення. Ці хвороби визначають майже 80% щорічних втрат населення нашої країни», - сказала депутат.

За даними Т.БАХТЄЄВОЇ, смертність від серцево-судинних захворювань у структурі загальної смертності у нашій країні становить близько 66% - це 500 тис. осіб (це - один з найвищих показників у світі), а смертність від онкозахворювань становить 13% - 85 тис. осіб.