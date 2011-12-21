Кабмін затвердив мінімальні ціни на імпортний алкоголь

Кабінет міністрів України затвердив мінімальні ціни реалізації окремих видів імпортного алкоголю, прирівнявши їх до цін, що діють для алкоголю, який виробляється вітчизняними підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК з посиланням на відповідне рішення, прийняте сьогодні на засіданні Кабміну.

«Це стосується імпортного алкоголю, щоб вирівняти, поставити в рівні умови з діючими мінімальними цінами на вітчизняні алкогольні напої», - сказав міністр, додавши при цьому, що мінімальні ціни для імпортного алкоголю набувають чинності з 1 січня 2012 року.