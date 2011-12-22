Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України вдвоє

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 5% до 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, погіршення прогнозу зростання ВВП України наступного року обумовлене очікуваннями погіршення доступу до зовнішнього фінансування й нестабільністю на світових ринках.

При цьому Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ зазначив, що цей прогноз передбачає продовження співробітництва в 2012 році України з Міжнародним валютним фондом, а також дотримання політики, спрямованої на скорочення фіскального дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 21 грудня схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік. За скорегованим консервативним сценарієм приріст ВВП у 2012 році становитиме 3,9%, а номінальний ВВП - 1,5 трильйона гривень.

Раніше, 20 жовтня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Держбюджету на 2012 рік, в якому зростання ВВП було заплановано на рівні 5%.