Янукович захистить дітей від поганого телебачення та Інтернету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення Уповноваженому Президента з прав дитини Юрію ПАВЛЕНКУ створити міжвідомчу робочу групу для вироблення національної системи контролю захисту дітей від інформації на телебаченні, радіо та в Інтернеті, яка шкодить здоров'ю і розвитку дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив за підсумками участі у роботі круглого столу з питань дитячого телерадіомовлення та захисту дітей від негативної інформації, який відбувся у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, в останні роки швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спровокував активну суспільну дискусію щодо негативного впливу ЗМІ, зокрема телебачення, на морально-психологічний стан дітей. Для вирішення цього питання необхідні консолідовані дії влади, галузевих об'єднань і громадських організацій, ЗМІ, батьків.

«Телебачення сьогодні відіграє значну роль у житті дитини. Наше головне завдання – забезпечити для неї якісне телевізійне мовлення, яке допомогло б всесторонньому розвиткові дитини, формувало правильну систему цінностей та переконань. Телебачення, радіо та Інтернет повинні пропагувати добро, сімейні цінності, потяг до знань, спілкування та здорового способу життя. Це позиція глави держави», - наголосив Уповноважений Президента.

Натомість, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО, телепрограми та фільми нерідко формують у дітей хибні уявлення і переконання про життя. «Глава держави переконаний, що наші діти потребують гарантії безпеки свого життя і розвитку. Необхідно захистити дитину від шкідливої інформації на телебаченні, радіо, в Інтернеті - такої, що містить сцени насильства, дискримінації, незаконних дій, жахів та еротики, пропагує вживання алкоголю, тютюну, наркотиків», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

Круглий стіл проводився з метою аналізу стану дитячого телерадіомовлення, визначення шляхів захисту дітей від впливу негативної інформації та в цьому контексті - завдань на 2012 рік. Захід був організований Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення спільно з Громадською радою, що діє при цьому органі, та Міжнародною громадською організацією «Інтерньюз Україна». У роботі круглого столу також взяли участь представники органів влади, галузевих об'єднань, телеканалів та дитячих програм на телебаченні й радіо, громадських організацій, що опікуються питанням захисту дітей, міжнародних організацій та ЗМІ.