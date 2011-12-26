Театр «Київ» лишають без грошей, бо хтось поклав око на приміщення?

Муніципальний театр «Київ» у 2012 році залишиться без бюджетної фінансової підтримки.

Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами О.БРИГИНЦЯ, Головне управління культури виключило театр «Київ» з бюджетної програми «Театри».

Нефінансування закладу культури призведе до його закриття, вважає голова профільної комісії Київради.

«З одного боку, напади саме на цей театр пов’язанні, я думаю, із бажанням певних структур заволодіти приміщенням театру. З іншого, бюджет на 2012 рік не можна розглядати як кошторис в інтересах культури: основна маса театрів фінансується значного гірше, ніж це необхідно», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що муніципальний театр «Київ» діє в найбільш елітному мікрорайоні Лівого берега в приміщенні колишнього кінотеатру «Краків» на вулиці Русанівська набережна, 12. Площа театру становить 2, 100 кв. м.

«В Києві дуже небагато театрів, тому доля кожного з них, безумовно, хвилює нас киян. Але театр «Київ», як бачимо, взагалі поставлений на межу виживання, що й не дивно, бо спроби знищити саме цей театр робляться далеко не вперше», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він, зокрема, нагадав, що 14 квітня 2011 року КМДА сповістила муніципальний театр «Київ» (Довідкою про зміни до річного розпису бюджету (кошторису) на 2011 рік) про зменшення фінансування закладу культури у 2011 році на суму 633 тис. грн, що дорівнювало виплаті заробітної плати всіх працівників театру до кінця року.