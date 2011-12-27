Інкасатор зарізав охоронця банку

Вчора 26 грудня на Дніпропетровщині інкасатор одного з комерційних банків з метою викрадення грошей зарізав охоронця – прапорщика міліції. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася після 9 год. ранку в інкасаторському автомобілі на автошляху Кривий Ріг – Дніпропетровськ. Вантаж (гроші) супроводжували інкасатор банку та 2 озброєних табельною зброєю співробітника внутрішніх військ МВС - лейтенант та прапорщик міліції.

Під час руху, приблизно о 09.35 на території Криворізького району водій та лейтенант міліції, які знаходилися в кабіні автомобіля, почули галас з вантажного відсіку, де в той час перебували інкасатор та прапорщик міліції. Через скло вони побачили, що між чоловіками відбувається бійка.

Автомобіль був зупинений, після чого інкасатор втік. Прапорщик міліції був знайдений з ножовим пораненням. Гроші та табельна зброя залишилися на місці.

Тяжко пораненого в груди та голову міліціонера доставили до однієї з лікарень Кривого Рогу, однак медикам не вдалося його врятувати. Не приходячи до свідомості прапорщик помер.

О 16.30 інкасатора затримали правоохоронці.

Зловмисник зізнався, що мав намір викрасти гроші з інкасаторського автомобіля, але прапорщик почав чинити активний опiр.

Правоохоронці вилучили у затриманого знаряддя злочину – мисливський ніж.

Слідчим управлінням облуправління міліції порушено кримінальну справу за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство з корисливих мотивів».

Ведеться слідство.