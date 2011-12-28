Перший в історії пацієнт з пересадженими ногами почав ходити

Пацієнт іспанських хірургів, який переніс першу у світі трансплантацію обох ніг, почав ходити, пише The Daily Telegraph.

Чоловік двадцяти з лишком років, ім`я якого не називається з міркувань конфіденційності, позбувся обох ніг у результаті травми. Через характер пошкоджень йому неможливо було підібрати функціональні протези, тому було вирішено провести йому пересадку обох ніг від мертвого донора, передає Лєнта.ру.

Операцію було виконано 10 липня 2011 року. У проведенні складного втручання, яке тривало понад 10 годин, взяли участь 50 лікарів з лікарні Ла Фе у Валенсії.

Після тривалої відновної терапії і реабілітації пацієнт зробив перші кроки в плавальному басейні реабілітаційного відділення клініки. Таким чином, експериментальна операція виявилася успішною.

Як повідомив лікуючий лікар чоловіка, один з провідних світових фахівців у сфері реконструктивної хірургії Педро КАВАДАС-РОДРІГЕС (Pedro Cavadas-Rodriguez), пацієнт відновлюється "дуже добре" без суттєвих ускладнень. Лікування проходить "за планом".

За словами хірурга, чоловік зможе ходити без додаткової підтримки, проте для цього знадобляться ще місяці реабілітаційних заходів.

Пересадка обох ніг стала не першою реконструктивною операцією, розробленою і проведеною П.КАВАДАСОМ-РОДРІГЕСОМ. На його рахунку перші у світі пересадки обох рук (у 2006 році), ноги (у 2008 році) і обличчя, включаючи щелепу і язик (у 2009 році).