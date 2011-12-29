Рейтинг «Їли-пили-2011» визначить найкращий кулінарний фестиваль

Більше 30 фестивалів беруть цього року участь у рейтингу кулінарних (гастрономічних) фестивалів та свят в Україні “Їли-пили-2011”, що його формують агентство УНІАН та туристичний Інтернет-проект “Тут и там”.

Старт проекту було дано в листопаді цього року, рейтинг відкритий, тобто, в ньому беруть участь автори всіх заявок.

Як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, переможці та лауреати визначаються за рядом критеріїв - скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей та учасників взяли участь у ньому, якою була географія фестивалю, які рекорди було встановлено та які “фішки” запропонували гостям організатори. Отримана від учасників інформація представлена на сайті “Тут и там” .

У січні відбудеться прес-конференція, на якій буде оголошено переможців рейтингу, названо кращі фестивалі-дебютанти та оголошено про старт нового проекту – рейтингу гастрономічних подій в Україні 2012 року.

За словами О.ХАРЧЕНКА, цього року значно розширилась географія фестивалів. “Якщо минулого переважна більшість цікавих подій проходили у Західній Україні, то тепер практично у всіх областях є свої “смачні” свята. При цьому організатори шукають цікаві, нестандартні “ходи” при їх підготовці, реалізують креативні ідеї, не бояться експериментувати. Відтак, на такі заходи збирається все більше людей, вони розширюють туристичні можливості регіонів, показують їх самобутність”, каже він.

Перший рейтинг кулінарних фестивалів в Україні – “Їли-пили-2010” було проведено минулого року. Переможцем став фестиваль “З любов`ю до сала” у Луцьку.