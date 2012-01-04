Закарпаття просить дати прохід до Румунії

Депутати Закарпатської обласної ради просять Кабінет міністрів України відкрити на українсько-румунському кордоні ще один пункт пропуску - у селі Яблунівка Хустського району.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Закарпатської облради, відповідне звернення депутати ухвалили на сесії 30 грудня.

«На закарпатській ділянці українсько-румунського кордону протяжністю 250 кілометрів діють лише два митні пункти пропуску – «Дяково-Хелмеу» та «Солотвино-Сигет Мармаціей». У той же час уздовж українсько-румунського кордону на території Румунії компактно проживає багато українських громад, які в певний історичний час входили до однієї держави, а тому мали тісні родинні зв’язки з мешканцями сіл сучасного Закарпаття. Існувала й відповідна транспортна система. Тепер же для того, щоб відвідати українських родичів, які проживають за кілька кілометрів по той бік кордону, доводиться долати, з урахуванням гірської місцевості, сотні кілометрів», - зазначають депутати облради.

Вони вказують, що нині на ділянці українсько-румунського кордону в Хустському районі протяжністю понад 40 кілометрів немає жодного пункту пропуску, хоча для його розбудови існують можливості поблизу села Яблунівка. «Від нього до найближчого села на території Румунії, де проживає українська спільнота, всього кілька кілометрів. При цьому раніше між цими населеними пунктами діяла автомобільна дорога, якою у 20-30-ті роки ХХ століття здійснювалося жваве транспортне сполучення і торговельні зв’язки. На румунському боці ця дорога від кордону зв’язує населені пункти з адміністративними центрами повітів Марамуреш та Сату Маре», - йдеться у зверненні.

Депутати наголошують, що відкриття митного пункту пропуску біля села Яблунівка сприяло б пожвавленню прикордонного торговельно-економічного співробітництва між регіонами України та Румунії, а також розвитку зв’язків з українськими громадами в Румунії та румунськими громадами в Україні.

Депутати Закарпатської облради просять уряд розглянути на засіданні міжурядової українсько-румунської комісії питання про відкриття міжнародного автомобільного, пішохідного та вантажно-пасажирського пункту пропуску в районі села Яблунівка Хустського району та відповідно переглянути міжнародні угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії.