Дніпропетровщина стала членом АЄР

Дніпропетровська область стала членом Асоціації європейських регіонів (АЄР).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, рішення про входження області до Асоціації було схвалено на сесії облради 27 грудня 2011 р.

Облрада мотивувала своє рішення про членство в Асоціації необхідністю «поліпшити зв'язки з регіонами і організаціями інших держав, а також створити сприятливі умови для залучення інвестицій у Дніпропетровську область».

Згідно з рішенням Дніпропетровської облради, в проекті обласного бюджету на 2012 р. передбачено виділити 1,35 млн. грн. на сплату членських внесків і цільових внесків Асоціації, а також членських внесків Українській асоціації місцевих і регіональних влад.

*** Асоціація європейських регіонів заснована у 1985 році. Це найбільша незалежна мережа регіонів у Європі, що об'єднує 270 регіонів 34-х країн і 16 міжрегіональних організацій. АЄР позиціонує міжрегіональну співпрацю і лобіює регіональні інтереси в Європейському Союзі.