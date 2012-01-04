У Львові заборонили коньяк та пиво у кіосках

1 січня у кіосках Львова заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Департаменті економічної політики Львівської міської ради, це передбачено ухвалою міської ради від 15 грудня 2011 року «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території Львова».

«З 1 січня ухвала вступила в дію і розпочали працювати комплексні комісії департаменту економічної політики та районних адміністрацій. Перше – це складання протоколу, друге – штраф, третє – це виключення малої архітектурної форми з торговельної мережі міста Львова і припинення існування», - зазначив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

За його словами, «найважливіше – це малі архітектурні форми, де є багато випадків продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв неповнолітнім. Друге – перевірки магазинів». «Я підтримую думку, щоб у супермаркетах були окремі відділи з окремим входом, де будуть продавати алкоголь. Але підприємствам треба дати час на реалізацію цього рішення. У багатьох країнах світу є практика обмеження часу продажу алкоголю і конкретні місця з окремим входом», - зазначив мер Львова.

За інформацією відділу торгівлі департаменту економічної політики Львівської міської ради, вже цього тижня працівники міської ради та районних адміністрацій проводитимуть перевірки щодо продажу алкоголю у МАФах. «Ще цього тижня даватимемо попередження. А вже наступного тижня рейди проводитимемо спільно з працівниками міліції. Тож просимо і власників кіосків, і продавців зважати на це», - зазначила начальник відділу торгівлі Галина ШАРКО.

Довідка УНІАН. Згідно з відповідною ухвалою Львівської міської ради, тимчасові споруди визнані непридатними для торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного). Також, відповідно до цієї ухвали, у магазинах та супермаркетах Львова алкоголь можна продавати лише з 12.00 до 20.00.