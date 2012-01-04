Ядерне пальне купуватиметься без конкурсу
Закон підписано
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів».
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Відповідний закон парламент ухвалив 9 грудня 2011 року.
Законом передбачено, що предметом закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів є ядерні матеріали, тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів та їх окремі елементи, поглинаючі стрижні системи управління та захисту ядерних реакторів, у тому числі послуги, пов’язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) та поводженням з неопроміненими тепловиділяючими збірками та ядерними матеріалами (перевезення, зберігання, переробка).
У законі визначена процедура закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів. Нею визначено, що закупівля неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника в порядку, визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель”, з урахуванням особливостей, установлених цим законом.
Обґрунтування замовником застосування процедури закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів у одного учасника не здійснюється.
Законом передбачено, що замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника не раніше як через чотирнадцять днів з дня оприлюднення відомостей про учасника.
Договори про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів укладаються на основі примірних договорів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.
Також передбачено, що оскарження та контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюються в порядку та з урахуванням строків, установлених Законом України “Про здійснення державних закупівель”.