Українські емітенти переходять на польські майданчики.

Таку думку висловив колишній в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Фондовий ринок України», повідомили УНІАН в Інституті.

«Український фондовий ринок – це, знаєте, таке маленьке болітце, яке живе за своїми правилами, й котирування, які там відбуваються, їх теж часто спрогнозувати дуже складно», - зазначив він.

За словами експерта, чим менший ринок, тим менший обсяг торгів, тим простіше на нього впливати. Будь-який інформаційний привід або якась ситуація, бажання якихось гравців пограти вгору-вниз або в якусь сторону дуже легко реалізовується, зазначив він. «Тому що ринок маленький, тому що розрізнені майданчики, тому що всі ці роки йшла і йде досі війна по ринку депозитарних послуг», - додав І.УМАНСЬКИЙ.

«Начебто її намагаються довести до якогось логічного завершення, але довіри до майданчиків немає, об'єднання майданчиків немає. Головна проблема – це, безумовно, і на жаль, дуже низький рівень забезпечення прав власності у нас у країні. Й поки не буде вирішено принципове головне питання про захист прав власності – зокрема, через систему реєстрації, зокрема, через неможливість рейдерских схем захоплень – багато хто просто не ризикуватиме йти на наш ринок», - зазначив експерт.

І.УМАНСЬКИЙ вважає, що сьогодні існує багато ризиків на українському ринку. «Ризиків, пов'язаних не з ризиком як таким, а з публічністю, а, отже, можливістю заходження недобросовісних учасників. Коли багато українських емітентів йдуть на польські майданчики, йдуть на великі майданчики Лондона, Франкфурта. Останніми роками став більш популярним польський ринок – дещо простіші правила, менш жорсткі умови, вимоги. Тому що там вони розуміють, що є правила і є система забезпечення їхніх прав – емітентів як власників цього ресурсу. Тому моє найглибше переконання – головна проблема недорозвиненості українського ринку – це відсутність повної системи забезпечення прав власності», - вважає експерт.